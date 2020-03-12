​Спрос на доллары на валютном аукционе снизился

Сегодня на валютном аукционе в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) с участием Государственного нефтяного фонда спрос составил 220,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 102,4 млн долларов США или 32% меньше, чем на 10 марта.

Согласно информации, спрос банков полностью удовлетворен с учетом количества дней, оставшихся по графику до очередного валютного аукциона, и с целью обеспечения бесперебойной торговли валютой банками в выходные дни.

На аукционе средневзвешенный курс маната сложился на уровне 1,7000 AZN/USD.