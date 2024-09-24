Спрос на акции "Международного банка Азербайджана" из допэмиссии оказался на 35% ниже предложения

11:43

На ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению простых, бездокументарных, именных акций ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) на сумму 87,4 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления банка Аббас Ибрагимов на брифинге.

По его словам, в премиум сегменте рынка инвесторам методом подписки было предложено 322 млн акций банка номинальной стоимостью 0,27 маната за ценную бумагу.

В период подсписки на акции, более 33 тыс. инвесторов подали андеррайтеру - ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest" - около 50 тыс. заявок на общую сумму 56,535 млн манатов. Другими словами, спрос на акции был на 35,3% меньше предложения.

В целом, в ходе аукциона было размещено 64,7% акций из допэмиссии, в результате уставный капитал банка увеличился на 4,6% - с 1 225,648 млн манатов до 1 282,183 млн манатов. Число акционеров-физических лиц кредитной организации увеличилось с 1 794 до 35 104.

Отметим, что банк АВВ основан в 1992 году.