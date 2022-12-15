СПБ Биржа запланировала запуск торгов акций из Индии, Бразилии и Мексики в 2023 году

Санкт-Петербургская фондовая биржа (СПБ) начала подготовку к запуску торгов ценных бумаг из ряда зарубежных стран. В 2023 году планируется начать торги акциями из Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и Узбекистана.

Санкт-Петербургская фондовая биржа (СПБ) начала подготовку к запуску торгов ценных бумаг из ряда зарубежных стран. В 2023 году планируется начать торги акциями из Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и Узбекистана.

Как передает Report, об этом заявил Forbes глава торговой площадки Роман Горюнов.

"В то же время, когда именно появятся на бирже бумаги из той или иной страны, на данный момент сказать очень сложно", - заявил Горюнов.

По его словам, в следующем году торговая площадка также рассматривает возможность запуска торги еще 500 акциями из Гонконгской биржи. При этом в текущем году на СПБ Бирже уже торгуются ценные бумаги 79 компаний с данной азиатской площадки. Однако уровень ликвидности на Гонконгской биржи пока не дотягивает до показателей американского рынка.