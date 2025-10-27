СП Азербайджана: Себестоимость теплоснабжения для населения выше тарифа более чем в 2 раза

В 2024 году в Азербайджане себестоимость теплоснабжения для всех групп потребителей в среднем составила 37 манатов за 1 Гкал.

Как сообщает Report, Счетная палата пришла к такому выводу по результатам аудита соответствия, проведенного в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

По данным аудита, себестоимость для населения составила около 43 манатов за 1 Гкал, что более чем вдвое превышает действующий тариф.

Себестоимость для остальных категорий потребителей также ниже стоимости, указанной в договоре.