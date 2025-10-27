İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:39
    Hesablama Palatası: İstilik enerjisinin maya dəyəri əhali tarifini 2 dəfədən çox üstələyib

    2024-cü ildə 1 Qkal istilik enerjisinin maya dəyəri bütün istehlakçı qrupları üzrə orta hesabla 37 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu qənaətə Hesablama Palatası 2025-ci il üzrə İş Planına uyğun olaraq "Azəristiliktəchizat" ASC-də aparılan uyğunluq auditindən sonra gəlib.

    Auditə görə, maya dəyəri əhali istehlakçı qrupu üzrə 43 manata yaxın təşkil edib ki, bu da tətbiq edilən sonuncu tarifi 2 dəfədən çox üstələyir.

    Qeyri-əhali istehlakçı qrupu üzrə maya dəyəri isə müqavilə qiymətindən aşağı olub.

