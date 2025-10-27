Hesablama Palatası: İstilik enerjisinin maya dəyəri əhali tarifini 2 dəfədən çox üstələyib
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2025
- 16:39
2024-cü ildə 1 Qkal istilik enerjisinin maya dəyəri bütün istehlakçı qrupları üzrə orta hesabla 37 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, bu qənaətə Hesablama Palatası 2025-ci il üzrə İş Planına uyğun olaraq "Azəristiliktəchizat" ASC-də aparılan uyğunluq auditindən sonra gəlib.
Auditə görə, maya dəyəri əhali istehlakçı qrupu üzrə 43 manata yaxın təşkil edib ki, bu da tətbiq edilən sonuncu tarifi 2 dəfədən çox üstələyir.
Qeyri-əhali istehlakçı qrupu üzrə maya dəyəri isə müqavilə qiymətindən aşağı olub.
Son xəbərlər
16:46
Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
16:43
Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıbKomanda
16:43
Rəy
Türkiyədən çıxan PKK – qruplaşmanın dəyişməyən rolu - ŞƏRHAnalitika
16:39
Hesablama Palatası: İstilik enerjisinin maya dəyəri əhali tarifini 2 dəfədən çox üstələyibMaliyyə
16:38
Sabah Sumqayıtın bir hissəsində su kəsiləcəkİnfrastruktur
16:38
Azərbaycanda paltaryuyan maşınlara dair yeni texniki reqlament layihəsi hazırlanıbBiznes
16:34
Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edibXarici siyasət
16:31
ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"Fərdi
16:31
Foto