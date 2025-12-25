Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    СП: Аудиты на основании обращений граждан проводятся с учетом оценки рисков

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 17:57
    СП: Аудиты на основании обращений граждан проводятся с учетом оценки рисков

    Счетная Палата проводит аудиты на основании обращений граждан с учетом оценки рисков и ресурсов.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель аппарата палаты Тамерлан Юсифзаде на мероприятии на тему "Роль медиа в правильном представлении информации о государственном аудите общественности".

    Он отметил, что при аудитах учитываются различные критерии риска: "К ним относятся сумма освоенных средств, наличие проверок в предыдущие годы, процент выполнения предложений по аудитам, жалобы граждан и т.д. Мы не проводим аудит на основе субъективного мнения".

