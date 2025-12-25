СП: Аудиты на основании обращений граждан проводятся с учетом оценки рисков
Финансы
- 25 декабря, 2025
- 17:57
Счетная Палата проводит аудиты на основании обращений граждан с учетом оценки рисков и ресурсов.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель аппарата палаты Тамерлан Юсифзаде на мероприятии на тему "Роль медиа в правильном представлении информации о государственном аудите общественности".
Он отметил, что при аудитах учитываются различные критерии риска: "К ним относятся сумма освоенных средств, наличие проверок в предыдущие годы, процент выполнения предложений по аудитам, жалобы граждан и т.д. Мы не проводим аудит на основе субъективного мнения".
