    Hesablama Palatası: Vətəndaş müraciətləri əsasında auditlər risk meyarlarına uyğun həyata keçirilir

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 16:56
    Hesablama Palatası: Vətəndaş müraciətləri əsasında auditlər risk meyarlarına uyğun həyata keçirilir
    Tamerlan Yusif-zadə

    Hesablama Palatası vətəndaşların müraciətləri əsasında auditləri risk və resurs qiymətləndirməsi əsasında həyata keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Palatanın aparat rəhbəri Tamerlan Yusif-zadə "Dövlət auditi ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə düzgün təqdim edilməsində medianın rolu" mövzusunda keçirilən təlim zamanı bildirib.

    O, qeyd edib ki, auditlərdə müxtəlif risk meyarları nəzərə alınır: "Bunlara icra olunan vəsaitin məbləği, əvvəlki illərdə auditin olub-olmaması, auditlər üzrə təkliflərin icra faizi, vətəndaş şikayətləri və s. daxildir. Biz subyektiv fikirlə audit həyata keçirmirik".

    Hesablama Palatası Tamerlan Yusif-zadə auditlər

