Создано Страховое объединение тюркского мира

Сегодня в Стамбуле на собрании международного страхового саммита состоялось торжественное подписание соглашения о создании Страхового объединения тюркского мира.

Сегодня в Стамбуле на собрании международного страхового саммита состоялось торжественное подписание соглашения о создании Страхового объединения тюркского мира.

Как сообщает Report, членами объединения являются ассоциации страховщиков Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Основной целью Страхового объединения является объединение сил и возможностей развития страховых секторов тюркоязычных стран, обеспечение обмена кадрами, опытом и информацией между страховыми рынками стран-членов, а также создание единого страхового пула для страхового сектора тюркского мира.

Идея создания Страхового объединения тюркского мира возникла в результате совместной инициативы Ассоциации страховщиков Азербайджана и Страхового союза Турции.