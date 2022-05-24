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Создано Страховое объединение тюркского мира

Создано Страховое объединение тюркского мира Сегодня в Стамбуле на собрании международного страхового саммита состоялось торжественное подписание соглашения о создании Страхового объединения тюркского мира.
Финансы
24 мая 2022 г. 16:24
Создано Страховое объединение тюркского мира

Сегодня в Стамбуле на собрании международного страхового саммита состоялось торжественное подписание соглашения о создании Страхового объединения тюркского мира.

Как сообщает Report, членами объединения являются ассоциации страховщиков Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Основной целью Страхового объединения является объединение сил и возможностей развития страховых секторов тюркоязычных стран, обеспечение обмена кадрами, опытом и информацией между страховыми рынками стран-членов, а также создание единого страхового пула для страхового сектора тюркского мира.

Идея создания Страхового объединения тюркского мира возникла в результате совместной инициативы Ассоциации страховщиков Азербайджана и Страхового союза Турции.

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