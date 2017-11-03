Совокупные активы банковского сектора Азербайджана резко сократились

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Совокупные активы банковского сектора Азербайджана на 1 октября составили 26 163,6 млн манатов, что на 3 328,1 млн манатов или 11,3% меньше, чем на 1 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР), активы сократились на 16,8% по сравнению с началом года.

Выданные клиентам кредиты составили 11 966,9 млн манатов или 45,7% банковских активов. За 9 месяцев текущего года кредитный портфель банков сузился на 24,9%.

За отчетный период общие обязательства банков сократились на 21,6% - до 23,145 млрд манатов, депозитный портфель вырос на 6,4%, составив 15 362,4 млн манатов. Из них 6 999,5 млн манатов пришлось на депозиты физических, 8 362,9 млн манатов – юридических лиц. С начала года вклады населения сократились на 5,8%, средства компаний - на 6,85%.

За январь-сентябрь обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 63,3% - до 570,8 млн манатов.

За отчетный период балансовый капитал кредитных организаций увеличился на 58,1% и достиг 3 018,6 млн манатов.