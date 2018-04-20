Совокупные активы 20 азербайджанских страховщиков составляют около 900 млн манатов - ОБЗОР

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Cовокупные активы 20-ти страховых компаний Азербайджана, за исключением ОАО Naxchivan Sigorta, на 1 января этого года составили 895,383 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 0,3% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года (без учета компаний, находящихся в процессе ликвидации).

Активы 5 страховщиков увеличились, 15 - снизились.

В отчетном году общие долгосрочные активы страховых компаний увеличились на 54% и составили 166,871 млн манатов, общие краткосрочные активы сократились на 7,1%, до 728,512 млн манатов. 14 компаний увеличили свои долгосрочные активы, а 5 - краткосрочные активы.

За отчетный период общие обязательства страховщиков увеличились на 4% и составили 468,299 млн манатов. Обязательства 6 страховщиков увеличились, а 14 - снизились. В то же время, долгосрочные обязательства компаний увеличились на 1,2%, до 438,539 млн манатов, а краткосрочные обязательства - на 77,3%, до 29,76 млн манатов. Шесть компаний увеличили долгосрочные обязательства, а 13 компаний - краткосрочные.

В прошлом году общий капитал страховых компаний снизился на 3,5%, до 427,083 млн манатов, а уставный капитал увеличился на 2,3%, до 320,622 млн манатов. Девять участников рынка смогли увеличить общий капитал, 2 (A-Group Sigorta и Xalg Sigorta) - уставный капитал.