Совокупная чистая прибыль страховщиков Азербайджана снизилась на 26%

Совокупный доход 20 страховых компаний, действующих в Азербайджане, в 2021 году составил 853,128 млн манатов.

Совокупный доход 20 страховых компаний, действующих в Азербайджане, в 2021 году составил 853,128 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 6,1% меньше, чем в 2020 году.

В прошлом году совокупные расходы страховщиков сократились на 3,8% и составили 773,161 млн манатов. У 11 компаний выросли доходы, у 10 - расходы.

По итогам 2021 года совокупная прибыль страховщиков составила 79,967 млн манатов, что на 24% меньше, чем годом ранее. 6 компаний увеличили, 9 компаний сократили прибыль, 1 компания, понесшая потери в 2020 году, получила прибыль в 2021 году, а 4 компании, получившие прибыль в предыдущем году, понесли потери в прошлом году.

В 2021 году страховые компании заплатили налог на прибыль в размере 19,494 млн манатов. Это на 17,5% меньше, чем в 2020 году. Из 20 компаний 6 увеличили, 12 снизили налоговые платежи, из 3 компаний, которые не платили налоги в прошлом году, 2 не платили налоги в прошлом году и 1 не платили налоги.

В 2021 году совокупная чистая прибыль страховщиков Азербайджана составила 60,473 млн манатов. Это на 25,8% меньше, чем в 2020 году. 6 компаний, увеличивших финансовую прибыль в прошлом году, также увеличили и чистую прибыль. 9 компаний, у которых снизилась финансовая прибыль, также сократилась чистая прибыль, 1 компания, завершившая 2020 год с убытком, 2021 год завершила с прибылью, а 4 компании, получившие прибыль в 2020 году - с убытком в 2021 году.