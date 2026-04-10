Совокупная чистая прибыль азербайджанских страховщиков в 2025г снизилась на 6%

В 2025 году совокупные доходы 15 действующих в Азербайджане страховых компаний (за исключением "Атасыгорта", лицензия которой ограничена Центральным банком) составили 1 млрд 520,582 млн манатов, что на 12,6% больше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, при этом совокупные расходы страховщиков выросли на 15,1% - до 1 млрд 340,461 млн манатов. Доходы увеличились у 13 компаний, расходы - у 6.

По итогам года совокупная финансовая прибыль составила 180,121 млн манатов, снизившись на 2,5% в годовом выражении. У 10 компаний прибыль выросла, у 4 - сократилась, еще одна компания, ранее прибыльная, завершила год с убытком.

Сумма уплаченного налога на прибыль достигла 37,147 млн манатов, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Восемь компаний увеличили налоговые выплаты, шесть - сократили, одна компания начала платить налог после отсутствия выплат годом ранее.

Чистая прибыль страхового сектора составила 142,974 млн манатов, сократившись на 6% по сравнению с 2024 годом.