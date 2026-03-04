Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Совместное предприятие ГНФАР-SOCAR выбрало аудитора

    Финансы
    • 04 марта, 2026
    • 12:16
    Совместное предприятие ГНФАР-SOCAR выбрало аудитора

    ООО Azerbaijan Rigs подвело итоги открытого тендера, объявленного в связи с аудитом финансовой отчетности за 2025 год в соответствии с международными стандартами.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ЗАО Baker Tilly Audit Azerbaijan.

    Компании-победителю будет выплачено 53 808 манатов.

    Azerbaijan Rigs создана в 2013 году. Ее уставный капитал составляет 880 млн манатов. Учредителями компании являются Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) с долей 90% и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с долей 10%.

    Лента новостей