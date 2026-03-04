İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    ARDNF-SOCAR birgə müəssisəsi auditor seçib

    Maliyyə
    • 04 mart, 2026
    • 12:07
    ARDNF-SOCAR birgə müəssisəsi auditor seçib

    "Azerbaijan Rigs" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC-dir.

    Qalib şirkətə 53 808 manat ödəniləcək.

    "Azerbaijan Rigs" 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 880 milyon manatdır. Şirkətin təsisçiləri 90 % payla Dövlət Neft Fondu (ARDNF) və 10 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir (SOCAR).

    maliyyə hesabatları audit
    Совместное предприятие ГНФАР-SOCAR выбрало аудитора

    Son xəbərlər

    13:06

    Çin İrandan 470 vətəndaşını təxliyə edib

    Digər ölkələr
    13:06

    Prezident İlham Əliyev İranın ölkəmizdəki səfirliyində olub, başsağlığı verib

    Digər
    13:05

    Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilib

    Daxili siyasət
    13:03

    Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"

    Fərdi
    13:03

    Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:00

    Kipr hava məkanının bir hissəsini bağlayıb

    Digər ölkələr
    12:59

    Bakıda hoteldə anasını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlana hökm oxunub

    Hadisə
    12:58

    Anar Quliyevin vətəndaş qəbulu təxirə salınıb

    İqtisadiyyat
    12:56

    Pedro Sançes Trampa: Milyonların taleyi ilə oynaya bilməzsiniz

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti