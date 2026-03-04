ARDNF-SOCAR birgə müəssisəsi auditor seçib
"Azerbaijan Rigs" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC-dir.
Qalib şirkətə 53 808 manat ödəniləcək.
"Azerbaijan Rigs" 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 880 milyon manatdır. Şirkətin təsisçiləri 90 % payla Dövlət Neft Fondu (ARDNF) və 10 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir (SOCAR).
