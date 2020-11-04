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Состояние Джека Ма сократилось на $2,6 млрд из-за обвала акций Alibaba

Состояние Джека Ма сократилось на $2,6 млрд из-за обвала акций Alibaba Третьего ноября стало известно, что регуляторы Китая внезапно приостановили IPO подконтрольной ему Ant Group в Шанхае
Финансы
4 ноября 2020 г. 14:57
Состояние Джека Ма сократилось на $2,6 млрд из-за обвала акций Alibaba

Состояние самого богатого китайского миллиардера Джека Ма (17 место в рейтинге Forbes) сократилось на 2,6 млрд долларов США из-за переноса IPO подконтрольной ему финтех-компании Ant Group.

Как передает Report, это следует из данных Forbes Real-Time. Треть Ant Group принадлежит компании Alibaba. Срыв IPO вызвал обвал акций компании.

Третьего ноября стало известно, что регуляторы Китая внезапно приостановили IPO Ant Group в Шанхае. Накануне Народный банк Китая, Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности, Комиссия по ценным бумагам и Государственное валютное управление КНР вызвали Дж.Ма на разговор. В октябре он заявлял, что государственные банки и регуляторы Китая тормозят инновации и у них «менталитет ломбарда».

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Версия на английском языке Jack Ma’s fortune slumps $3 billion after Ant IPO freeze

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