    Состоялось первое заседание Общественного совета при Минфине

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 15:20
    Состоялось первое заседание Общественного совета при Минфине

    Сегодня состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве финансов.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, участники обсудили направления деятельности совета, рассмотрели организационные вопросы, провели выборы на должности председателя, заместителя председателя и секретаря.

    Председателем Общественного совета, который будет действовать в течение двух лет, избран ученый-экономист, профессор Ингилаб Ахмедов, заместителем председателя - Нурия Новрузова, председатель ОО "Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров", секретарем - Анар Азизов, член ОО "Сеть азербайджанских журналистов", журналист.

    В рамках заседания был обсужден план работы Совета, члены Совета высказали свои мнения и предложения по организационным вопросам.

    13 ноября этого года были проведены выборы для формирования состава Общественного совета, в результате которых в совет были избраны представители 7 институтов гражданского общества.

    Лента новостей