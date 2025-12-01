İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın ilk iclası keçirilib

    Maliyyə
    • 01 dekabr, 2025
    • 14:44
    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın ilk iclası keçirilib

    Bu gün Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın ilk iclası keçirilib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, iclasda Şuranın fəaliyyət istiqamətləri üzrə müzakirələr aparılıb, təşkilati məsələlərə baxılıb, sədr, sədr müavini və katib vəzifələrinə seçki keçirilib.

    İki il müddətində fəaliyyət göstərəcək İctimai Şuraya iqtisadçı alim, professor İnqilab Əhmədov sədr, "Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası" İctimai Birliyinin (İB) sədri Nuriyyə Novruzova sədr müavini, "Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi" İB-nin üzvü, jurnalist Anar Əzizov isə katib seçilib.

    İclas çərçivəsində Şuranın iş planının müzakirəsi aparılıb, Şura üzvləri təşkilati məsələlərlə bağlı rəy və təkliflər səsləndirib.

    Bu il noyabrın 13-də İctimai Şuranın tərkibinin formalaşdırılması üçün seçkilər keçirilib və nəticədə 7 vətəndaş cəmiyyəti institutunun nümayəndəsi şuraya üzv seçilib.

    Maliyyə Nazirliyi İctimai Şura
    Состоялось первое заседание Общественного совета при Минфине

    Son xəbərlər

    15:22

    Şimali Kiprin XİN başçısı: TDT-yə üzvlük vazkeçilməz hədəf olsa da, bu yolda tələsmək lazım deyil

    Xarici siyasət
    15:10

    Bu gündən Azərbaycanda ov qadağan olunur

    Ekologiya
    15:07
    Foto

    Azərbaycan gömrükçüləri 276 min manatlıq brend malların ölkəyə qanunsuz keçirilməsinin qarşısını alıb

    Biznes
    15:07

    Bədii gimnastika üzrə XXX Bakı çempionatı yekunlaşıb

    Fərdi
    14:56

    Naxçıvanda səhiyyə naziri vəzifəsinin icrası yeni müavinə həvalə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:56

    Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

    Sağlamlıq
    14:51
    Foto

    AFFA nümayəndələri beynəlxalq konfransda iştirak ediblər

    Futbol
    14:48

    Türkiyə Prezidenti İrana səfər edəcək

    Region
    14:46

    Azərbaycan və BƏƏ əməkdaşlığın 5 əsas istiqamətində alt komitələr yaradacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti