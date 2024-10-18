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Соотношение государственного долга Азербайджана к ВВП составило 21,2%

Соотношение государственного долга Азербайджана к ВВП составило 21,2% На конец первого полугодия 2024 года соотношение государственного долга к ВВП составило 21,2%.
Финансы
18 октября 2024 г. 18:36
Соотношение государственного долга Азербайджана к ВВП составило 21,2%

На конец первого полугодия 2024 года соотношение государственного долга к ВВП составило 21,2%.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочной бюджетной рамке на 2025-2028 годы", опубликованной Министерством финансов.

По состоянию на 1 июля 2024 года внешний государственный долг Азербайджана составил 5 млрд 361,3 млн долларов США, что эквивалентно 7,5% прогнозируемого ВВП и 35,5% общего государственного долга.

За отчетный период внешний долг увеличился на 1 млрд 99,9 млн долларов США, или на 17% по сравнению с началом года. Внутренний госдолг составил 16 млрд 571,9 млн манатов, что эквивалентно 13,7% ВВП и 64,5% общего государственного долга.

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