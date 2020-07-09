Сомнительное биеннале между экономикой и вирусом

Наличие угрозы второй волны, которую по большей части прогнозируют на середину осени, может заново возобновить осеннюю рецессию

С конца третьей декады февраля 2020 года мировая экономика столкнулась с абсолютно беспрецедентной ситуацией, вызванной новым штаммом. Принятые карантинные меры, закрытие границ, ограничение социальной активности нанесли урон не только международной экономике, но и пагубно отразились на производственной составляющей большинства стран.

К середине апреля фондовый рынок напоминал гражданина, оказавшегося на поле боя при битве под Аустерлицем. К концу же мая крупные державы в сотрудничестве с хедж-фондами и крупными корпорациями должны были провести сегментацию своего бизнеса и выявить новую концепцию, при которой будет более или менее ясна конъюнктура рынка.

Договоренность стран ОПЕК+ по временному сокращению добычи нефти и дальнейшее подключение Казахстана и Ирака к этому процессу дали положительный результат для временной стабилизации цены на нефть марки Brent и WTI. Добыча нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), включая Россию, упала до самого низкого уровня за последние десятилетия, поскольку участники сделки сократили добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в день в июле — в течение третьего месяца подряд.

В понедельник европейские фондовые биржи откроются ростом на фоне надежд на восстановление мировой экономики благодаря дополнительным стимулам, но пока сохраняется обеспокоенность по поводу растущего числа новых случаев заболевания коронавирусом.

В 02:05 по восточному времени (06:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт на DAX в Германии вырос на 1,4%. Фьючерс на CAC 40 во Франции вырос на 1,9%, в то время как фьючерсный контракт на FTSE 100 в Великобритании поднялся на 1%.

На прошлой неделе в США зафиксирован рост числа рабочих мест за июнь на 4,8 млн, что намного больше, чем ожидалось, в то время как данные PMI (Manufacturing Purchasing Managers Index) в Китае и по всей Европе свидетельствуют о росте деловой активности.

Все это конечно же выглядит обнадеживающе, однако наличие угрозы второй волны, которую по большей части прогнозируют на середину осени, может заново возобновить осеннюю рецессию. Ныне все будет зависеть в большей степени не от того на сколько штамм принесет социального вреда, а по большей части от того на сколько рынок смог адаптироваться к новом реалиям. Основные индексы в последнее время росли: S&P 500 и Nasdaq Composite набрали очки за последние пять дней, а индекс Dow Jones — в течение четырех из последних пяти дней. S&P 500 стал свидетелем самого высокого закрытия начиная с 10 июня в минувший понедельник, тогда как индекс Dow находится на трехнедельном пике, а Nasdaq— на рекордном максимуме.

Тем не менее, пока остается вопрос, как долго продлится эта положительная тенденция, учитывая рост числа новых случаев заболеваний COVID-19, по крайней мере, в 32 штатах: они сообщили о более высоких показателях заболеваемости на этой неделе по сравнению с предыдущей, согласно данным Университета Джона Хопкинса.

Айхан Татлыев, глава трейдинга и развития бизнеса в международной компании