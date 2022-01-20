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Сократился госдолг Грузии перед Азербайджаном

Сократился госдолг Грузии перед Азербайджаном На 1 января текущего года госдолг Грузии перед Азербайджаном составил 4,187 млн долларов США.
Финансы
20 января 2022 г. 14:45
Сократился госдолг Грузии перед Азербайджаном

На 1 января текущего года госдолг Грузии перед Азербайджаном составил 4,187 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report , об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

По сравнению с 1 декабря задолженность снизилась на 213 тыс. долларов США.

Общий внешний государственный долг соседней страны составляет 8,2 млрд долларов США, из которых 7,7 млрд приходится на долю правительство. Госдолг Грузии перед другими соседними странами - Турцией, Россией и Арменией также незначительно сократился и составил 8,152 млн долларов США, 28,616 млн долларов и 3,693 млн долларов соответственно.

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