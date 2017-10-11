Societe Generale: Доллар в Турции подорожает на 20% в ближайшее время

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В ближайшее время турецкая лира может обвалиться на 20%. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это прогнозируют аналитики Societe Generale.
По мнению валютных стратегов Societe Generale, ухудшение турецко-американских дипломатических отношений, снижение реальной доходности турецких активов и рост внутренней политической неопределенности может спровоцировать обвал лиры еще на 20% уже в самое ближайшее время.
Эксперты банка рекомендуют покупать трехмесячные кол-опционы на доллар/лиру со страйком 4,35. Отметим, что сегодня утром те же эксперты рекомендовали продавать лиру против российского рубля.
Напомним, что сейчас курс доллара в Турции составляет 3,70 лиры.
Cavid ƏzimovАвтор новости