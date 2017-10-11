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    Societe Generale: Доллар в Турции подорожает на 20% в ближайшее время

    Сейчас курс доллара в Турции составляет 3,70 лиры
    © Getty Images

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В ближайшее время турецкая лира может обвалиться на 20%. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это прогнозируют аналитики Societe Generale.

    По мнению валютных стратегов Societe Generale, ухудшение турецко-американских дипломатических отношений, снижение реальной доходности турецких активов и рост внутренней политической неопределенности может спровоцировать обвал лиры еще на 20% уже в самое ближайшее время.

    Эксперты банка рекомендуют покупать трехмесячные кол-опционы на доллар/лиру со страйком 4,35. Отметим, что сегодня утром те же эксперты рекомендовали продавать лиру против российского рубля.

    Напомним, что сейчас курс доллара в Турции составляет 3,70 лиры. 

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