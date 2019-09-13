Азербайджанская компания SOCAR вложила более 200 млн. долларов инвестиций в украинскую экономику.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на приеме по случаю Дня независимости Украины.

«Азербайджан и Украина развивают отношения во всех сферах, в том числе и в сфере экономики. SOCAR за последние годы инвестировал в экономику Украины свыше 200 млн. долларов США. За первые 8 месяцев 92% украинского импорта сырой нефти приходилось на Азербайджан», - заявил Х.Халафов.

По его словам, между двумя странами сложились многолетние крепкие отношения, которые сегодня выросли до стратегического партнерства. Х.Халафов также отметил высокую роль азербайджанской диаспоры в Украине, способствующей укреплению и углублению двусторонних связей.

Азербайджанский дипломат указал, что обе страны постоянно взаимодействуют на различных международных площадках, таких как ГУАМ, ООН, ПАСЕ, ОЧЭС и так далее, в том числе выступая с единых позиций в вопросе признания их территориальной целостности и суверенитета.