SOCAR увеличил отчисления в бюджет на 16%

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В августе 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 133,782 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 17,321 млн манатов или 14,9% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

В январе-августе в госбюджет перечислено 1 048,348 млн манатов, что на 142,946 млн манатов или 15,8% превышает соответствующий показатель за прошлый год.

Помимо этого, в августе 2017 года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,575 млн манатов. В январе-августе отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 99,826 млн манатов, что на 5,479 млн манатов или 5,8% больше аналогичного показателя за 2016 год.