SOCAR осуществил очередные выплаты процентов по облигациям

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) осуществила очередные выплаты процентов по долларовым облигациям. Об этом сообщили Report в компании SOCAR Capital.

По информации, 14 апреля на банковские счета владельцев облигаций перечислено по 12,5 доллара за каждую облигацию, что равно в общей сложности 1,25 млн долларов. Сегодня инвесторы смогут снять деньги со счетов и использовать по своему усмотрению.

Вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов заявил, что очередные выплаты процентов свидетельствуют о финансовой стабильности и соблюдении компанией своих обязательств: “SOCAR, которая опирается в своей деятельности на международные финансовые стандарты и является активным участником рынков капитала, придает большое значение сохранению доверия инвесторов, вложивших свои средства в облигации SOCAR”.

По его словам, выпуск облигаций SOCAR, помимо привлечения средств к важным проектам, позволил гражданам страны получать доходы от неиспользуемых средств, вкладывая их в развитие экономики: “Сейчас облигации SOCAR - наиболее активно торгуемый финансовый инструмент на рынке ценных бумаг страны. Это большой вклад не только в развитие этого рынка, но и формирование инвестиционной культуры среди граждан Азербайджана”.

На вторичном рынке отмечается высокий спрос на облигации. Общий объем торговых операций на вторичном рынке превысил 70 млн долларов. Только за первые 3 месяца 2017 года с 36372 облигациями совершены торговые операции на сумму более 36 млн долларов. В частности, большой интерес к облигациям проявляют физические лица.

На вторичном рынке облигации могут приобрести также иностранные физические и юридические лица. За прошедший период отмечался высокий интерес иностранных инвесторов к ценным бумагам SOCAR. Среди них инвесторы из России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана и других стран.

Основными преимуществами облигаций SOCAR является их высокая ликвидность и гарантия выкупа компанией по номинальной стоимости в 1000 долларов.

Напомним, что пятилетние облигации SOCAR выпущены в сентябре 2016 года в объеме 100 млн долларов. Первоначальный спрос на облигации со стороны физических и юридических лиц составил 203 млн долларов, что вдвое превысило предложение. С 17 октября началось обращение облигаций SOCAR на вторичном рынке.

Годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов – 5% или 50 долларов в год, проценты выплачиваются каждые 3 месяца в долларах. Первые выплаты процентов по облигациям осуществлены 17 января. Следующие выплаты в 2017 году состоятся в 17-х числах июля и октября.

Для приобретения облигаций SOCAR на вторичном рынке следует обращаться в Центры обслуживания ASAN №1 и 5 или на горячую линию *19 99.