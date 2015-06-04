​События на Украине укрепили валюту в России

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Возобновление боевых действий на востоке Украины ослабило позиции рубля. С начала апреля доллар достиг отметки в 54 рубля, евро укрепился до 61 рубля.

Как сообщает Report, по мнению руководителя трейдинга на валютном рынке группы БКС Александра Мюльбергера, рынок реагирует на сообщения о том, что на Украине снова начались активные боевые действия.

С этим мнением согласен главный экономист по России и СНГ компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин: "На курс влияют падающие цены на нефть и Украина, причем новости о возобновлении боев сказалась, наверно, даже больше. Отсутствие новостей с Украины в последнее время не значит, что ситуация разрешена, там по-прежнему есть напряжение, которое продолжает давать рынкам волатильность".

О.Кузьмин также отметил, что сигналом к началу обвала рубля стали действия Центрального банка России, который дал понять, что не приветствует курс ниже 50 рублей за доллар.

Отметим, что на сегодняшний день курс доллара составляет 55 рублей, евро - 62 рубля.