Снизились номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в марте

Номинальный эффективный обменный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам на 1 марта 2026 года составил 101,8 пункта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Это на 0,6 пункта меньше в месячном сравнении, на 0,7 пункта меньше по сравнению с началом года и на 6,9 пункта меньше по сравнению с 1 марта прошлого года.

Реальный эффективный курс маната на конец февраля составил 115,8 пункта. Это на 1 пункт меньше в месячном сравнении, на том же уровне по сравнению с началом года и на 8,8 пункта меньше по сравнению с 1 марта прошлого года.