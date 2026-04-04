Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    • 04 апреля, 2026
    • 11:04
    Снизились номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в марте

    Номинальный эффективный обменный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам на 1 марта 2026 года составил 101,8 пункта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Это на 0,6 пункта меньше в месячном сравнении, на 0,7 пункта меньше по сравнению с началом года и на 6,9 пункта меньше по сравнению с 1 марта прошлого года.

    Реальный эффективный курс маната на конец февраля составил 115,8 пункта. Это на 1 пункт меньше в месячном сравнении, на том же уровне по сравнению с началом года и на 8,8 пункта меньше по сравнению с 1 марта прошлого года.

    Номинальный курс маната Реальный курс маната Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb
    Azerbaijani manat weakens in effective exchange rates

