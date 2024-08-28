СМИ: Индия планирует закупить в ОАЭ 160 тонн золота в 2024-2025 финансовом году

Индия намерена закупить в Объединенных Арабских Эмиратах в текущем 2024-2025 финансовом году (начался 1 апреля) до 160 тонн золота по льготной тарифной ставке в 1% в соответствии с тарифной квотой (TRQ).

Индия намерена закупить в Объединенных Арабских Эмиратах в текущем 2024-2025 финансовом году (начался 1 апреля) до 160 тонн золота по льготной тарифной ставке в 1% в соответствии с тарифной квотой (TRQ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PTI.

Импорт золота будет осуществляться в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами, вступившим в силу 1 мая 2022 года. Оно предусматривает ежегодные закупки Индией 200 тонн золота в ОАЭ. В 2023-2024 финансовом году индийский импорт этого драгметалла из ОАЭ вырос на 147,6%, до 140 тонн, и составил $7,6 млрд по сравнению с $3 млрд в предыдущем финансовом году.

По данным правительства, в прошлом финансовом году Индия нарастила импорт золота, общий объем которого вырос на 30% и составил $45,54 млрд. В апреле - июле 2024 года индийские зарубежные закупки золота сократились на 4,23%, до $12,64 млрд, из-за глобальной экономической неопределенности. Для увеличения импорта власти снизили таможенную пошлину на золото и серебро с 15%, заложенных в бюджете, до 6%.

Крупнейшим экспортером золота в Индию является Швейцария, на ее долю приходится около 40% общего объема закупок республикой этого металла, за ней следуют ОАЭ (более 16%) и ЮАР (около 10%).

На мировом рынке Индия ежегодно закупает до 900 тонн золота, на него приходится более 5% общего объема импорта страны.