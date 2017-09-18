В руководство VF AzerCredit произошли изменения

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В небанковскую кредитную организацию (НКО) VF AzerCredit назначен новый исполняющий обязанности директора.

Как сообщает Report, им стал Анар Шахбазов.

На новом посту он сменил Самира Джафарли.

Напомним, что VF AzerCredit был создан в 1996 году. Уставный капитал компании составляет 303 867 манатов. Учредителями НКО являются организации Vision Fund İnternational (52%), Rural Impulse FUND II S.A., SICAV-SIF, Люксембург (24%) и ASN Belegginsinstellingen Baheer B.V., Нидерланды (24%).

По итогам финансового отчета VF AzerCredit 2016 года, обязательства НКО превысили активы.