Сменилось руководство Premier Credit

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый директор небанковской кредитной организации Premier Credit (НКО)

Как сообщает Report со ссылкой на отчет НКО, им стал Султан Гюндюз оглу Мирзаев.

Он сменил на новом посту Ниджата Магеррам оглу Омрумова.

Напомним, что Premier Credit учрежден в 2014 году. Уставный капитал компании равен 310 тыс. манатов. Учредителями НКО являются Шахла Мухтар гызы Мехдиева (34%), Валида Ильхам гызы Азизова (33%) и Илаха Анвер гызы Бахшалиева (33%).