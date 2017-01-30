Сменилось руководство ЗАО "Международный лизинг"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Председатель Правления ЗАО "Международный лизинг" Эльчин Ахмедов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, на его место назначен Ильхам Мусаев.

Э.Ахмедов назначен советником председателя Правления ОАО "Международный банк Азербайджана".

Напомним, что ЗАО "Международный лизинг" был создан в 2002 году под названием Joint Leasing, в 2016 году сменил название. Его уставный капитал составляет 1,26 млн манатов, 100% акций принадлежат МБА.