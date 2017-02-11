Сменилось руководство Caspian Development Bank

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО Caspian Development Bank (CDB Bank) Надир Сулейман оглу Йылдырым покинул пост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт банка.

По информации, банк временно возглавляет член правления Заур Камиль оглу Ахмедов.

Отметим, что CDB Bank был зарегистрирован в 1988 году как Universal Bank, в 2001 году сменил название на ОАО Kovsar Bank, а в 2015 году вышел на рынок под новым именем ОАО Caspian Development Bank (CDB). Уставный капитал банка равен 50,02 млн манатов. Акционерами банка являются ООО Synergy Group (99,91%), Гасан Джафаров (0,08%), Ибрагим Алышов (бывший председатель Наблюдательного совета банка, генеральный исполнительный директор Палаты надзора за финансовыми рынками, 0,01%).