Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 16:50
    Служба восстановления, строительства и управления в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах объявила запрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 106 манатов.

    Претенденты могут представить свои предложения до 19 февраля в офис Службы в Зангилане.

    Рассмотрение предложений состоится 19 февраля в 15:00 по указанному адресу.

    В прошлом году победителем запроса стало ООО Grovv Audit and Consulting. Компании было выплачено 23 600 манатов.

