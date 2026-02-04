Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

Служба восстановления, строительства и управления в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах объявила запрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 106 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 19 февраля в офис Службы в Зангилане.

Рассмотрение предложений состоится 19 февраля в 15:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем запроса стало ООО Grovv Audit and Consulting. Компании было выплачено 23 600 манатов.