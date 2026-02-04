İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 16:41
    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 106 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 19-na qədər Xidmətin yerləşdiyi Zəngilan şəhərindəki ofisə təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 19-da, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Grovv Audit and Consulting" MMC olub. Şirkətə 23 600 manat ödənilib.

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti audit kotirovka sorğusu
    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Son xəbərlər

    16:51

    "Günəşli" yatağında MPD texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılır

    Energetika
    16:47

    "Partizan"a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: "Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir"

    Futbol
    16:42

    İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi var

    Xarici siyasət
    16:41

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    16:41

    Bulvarda vergi yoxlamaları zamanı ikili yanaşmalara yol verilib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:35

    Qazaxıstan və Pakistan strateji tərəfdaş olub

    Digər ölkələr
    16:34

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    16:30

    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    16:24

    "Neftçi"nin yetirməsi I Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti