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Скорость обращения азербайджанского маната выросла в сентябре

Скорость обращения азербайджанского маната выросла в сентябре Скорость обращения азербайджанского маната выросла в сентябре
Финансы
2 ноября 2024 г. 11:41
Скорость обращения азербайджанского маната выросла в сентябре

По состоянию на 1 октября этого года скорость обращения азербайджанского маната составила 3,46 пункта, что на 0,02 пункта больше чем на 1 сентября, на 0,02 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,19 пункта меньше в годовом исчислении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Отметим, что согласно статистике ЦБА, самый низкий порог скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года, накануне первой за последние годы девальвации, и составил 2,68 пункта. Наивысший предел этого показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).

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Версия на английском языке Circulation velocity of Azerbaijani manat increased in September
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda artıb

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