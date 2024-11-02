Скорость обращения азербайджанского маната выросла в сентябре

Скорость обращения азербайджанского маната выросла в сентябре

По состоянию на 1 октября этого года скорость обращения азербайджанского маната составила 3,46 пункта, что на 0,02 пункта больше чем на 1 сентября, на 0,02 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,19 пункта меньше в годовом исчислении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Отметим, что согласно статистике ЦБА, самый низкий порог скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года, накануне первой за последние годы девальвации, и составил 2,68 пункта. Наивысший предел этого показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).