Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила правила подачи и рассмотрения заявок на получение компенсации расходов на экспортное оформление товаров.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Для получения поддержки заявитель должен обратиться в министерство с заявлением с указанием имени руководителя или представителя юридического лица, а также документов, удостоверяющих его личность; идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); регистрационного номера экспортной таможенной декларации и др.

В случае одобрения заявки сумма поддержки будет перечислена на счет заявителя в течение 30 дней со дня принятия соответствующего административного акта.

Министерство также вправе направлять запросы в госорганы и банки для проверки представленных сведений. Если решение о выплате поддержки впоследствии будет признано недействительным или отменено, заявитель обязан вернуть полученные средства.