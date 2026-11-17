Коллегия Министерства экономики утвердила категории несырьевых товаров, экспорт которых будет подпадать под компенсационную поддержку расходов на таможенное оформление и транспортировку. Перечни охватывают широкий спектр продукции - от продовольствия и фармацевтических товаров до промышленного оборудования, электротехники и мебели.

Как передает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно решению, в список вошли продовольственные товары, живые деревья и растения, алкогольные и безалкогольные напитки, фармацевтическая продукция, краски и лаки, парфюмерия и косметика, мыло и моющие средства, пластмассовые трубы и фитинги, изделия из каучука, резины и кожи, ковры и текстильные напольные покрытия, изделия из недрагоценных металлов, реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, электрические машины, аудио- и видеотехника, части железнодорожных локомотивов и вагонов, оптические, фотографические, измерительные, медицинские и хирургические инструменты, часы, музыкальные инструменты, мебель, игрушки, игры и спортивный инвентарь.

Что касается географии экспорта, в перечень стран и групп стран, на которые распространяется компенсационная поддержка расходов на экспортное таможенное оформление и транспортировку, включены государства Африки, Европейский союз, страны Балканского полуострова, государства Персидского залива, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также ряд других стран.