В Азербайджане установлен лимит компенсации расходов на оформление экспорта по одной декларации
Бизнес
- 17 ноября, 2026
- 10:26
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Коллегия Министерства экономики утвердила верхний предел компенсационной поддержки расходов на оформление экспорта по одной экспортной таможенной декларации.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.
Согласно документу, компенсация экспортерам - субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства - будет предоставляться в размере уплаченных таможенных сборов за оформление экспорта произведенных в Азербайджане товаров ненефтегазового происхождения. При этом ее максимальный размер по одной декларации не может превышать 1 тыс. манатов.
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