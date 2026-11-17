Закир Гасанов поздравил военнослужащих с присвоением высших воинских званий
- 17 ноября, 2026
- 10:10
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, которым присвоены высшие воинские звания распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщили Report в Министерстве обороны, после оглашения распоряжения президента Азербайджанской Республики от 7 ноября 2026 года о присвоении высших воинских званий "генерал-лейтенант" и "генерал-майор" военнослужащим Министерства обороны и соответствующего приказа министра обороны офицерам были вручены воинские звания.
З.Гасанов передал офицерам поздравления Верховного главнокомандующего и пожелал им успехов в дальнейшей службе.
Военнослужащие поблагодарили президента Ильхама Алиева и руководство Министерства обороны за оказанное доверие.