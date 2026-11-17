Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, которым присвоены высшие воинские звания распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, после оглашения распоряжения президента Азербайджанской Республики от 7 ноября 2026 года о присвоении высших воинских званий "генерал-лейтенант" и "генерал-майор" военнослужащим Министерства обороны и соответствующего приказа министра обороны офицерам были вручены воинские звания.

З.Гасанов передал офицерам поздравления Верховного главнокомандующего и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Военнослужащие поблагодарили президента Ильхама Алиева и руководство Министерства обороны за оказанное доверие.