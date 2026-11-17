Грузия планирует удвоить пропускную способность Среднего коридора.

Как сообщает грузинское бюро Report, страна продолжает скоординированное сотрудничество с Азербайджаном, Казахстаном и другими странами региона для увеличения грузопотока по маршруту.

В интервью телеканалу "Рустави 2" заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе заявил, что интерес к развитию Среднего коридора растет как у стран региона, так и у других государств.

По его словам, Азербайджан, Казахстан и Грузия расширяют инфраструктурные возможности коридора для приема и транспортировки больших объемов грузов.

Арвеладзе отметил, что железнодорожная инфраструктура в Грузии уже модернизирована, сейчас реализуются дополнительные проекты и закупается новый подвижной состав.

По словам замминистра, в ближайшие 2-3 года Грузия планирует приобрести более 2 тыс. грузовых вагонов. Из них 400 вагонов уже закуплены: 200 доставили в страну, еще 200 ожидаются к концу года. Оставшиеся 1600 вагонов закупят в течение следующих двух лет.

Арвеладзе добавил, что за первые 10 месяцев 2026 года грузинские порты обработали 17,1 млн тонн грузов. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. По железной дороге перевезено 12 млн тонн грузов.

Замминистра подчеркнул, что главная цель - удвоить грузоперевозки и логистические возможности Грузии. По его словам, это привлечет больше грузов и расширит логистические возможности вдоль Среднего коридора.