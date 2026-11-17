Казахстан планирует в течение ближайших трех лет увеличить долю строительных материалов отечественного производства на внутреннем рынке с 73% до 80%.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства.

По словам министра, увеличение доли казахстанской продукции станет одной из главных задач на фоне реализации масштабных строительных проектов.

Наибольший потенциал для развития отечественного производства имеется в выпуске теплоизоляционных и керамических плит, композитных и облицовочных материалов.

В рамках программы "Народная стройка" министерство намерено определить потребность строительной отрасли в материалах и привлечь инвестиции для открытия новых производств.

Кроме того, планируется усилить поддержку местных производителей и не допускать необоснованной замены отечественных стройматериалов импортными аналогами при реализации строительных проектов.

Дополнительным стимулом для развития отрасли должен стать 2027 год, объявленный в Казахстане Годом всенародного строительства.