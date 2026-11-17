Несколько российских военных самолетов рано утром ненадолго вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи (КАДИЗ), что побудило ВВС страны развернуть истребители в ответ.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенное командование штабов (ОСВ) страны.

В нем говорится о том, что южнокорейские военные обнаружили российские самолеты до того, как они вошли в зону идентификации Кадижон-Айленд, и развернули истребители для подготовки к любым возможным непредвиденным обстоятельствам. Впоследствии самолет покинул зону, не нарушая воздушного пространства Южной Кореи.

"Зона противовоздушной обороны (ПВО) не является территориальным воздушным пространством, а обозначена для того, чтобы побудить иностранные самолеты идентифицировать себя во избежание случайных столкновений. Однако Россия и Китай не признают юрисдикцию над КАДИЗ, ссылаясь на отсутствие оснований в международном праве".

Последнее вторжение РФ в зону ПВО произошло примерно через три месяца после того, как несколько ее военных самолетов вошли в эту зону над Восточно-Китайским морем и вышли из нее. В ответ южнокорейские военные подняли в воздух свои истребители.

"В июне около 10 китайских и российских военных самолетов также вошли в зону противовоздушной обороны Южной Кореи над восточными и южными водами страны и покинули ее во время, как казалось, совместных воздушных учений. Сеул выразил решительный протест обеим сторонам в связи с несанкционированным въездом через посольские каналы", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны.