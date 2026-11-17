Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди и глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудили на встрече в Маскате безопасность судоходства и пути снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщил оманский МИД в соцсети Х.

"Министры <...> обсудили важность обеспечения безопасности морских коридоров и бесперебойного международного судоходства и торговли, а также необходимость сохранения открытыми политических и дипломатических каналов связи", - говорится в сообщении.

Стороны также подчеркнули важность продолжения ответственных дипломатических усилий и применения подходов, основанных на диалоге, общих интересах и уважении суверенитета государств.