Главы МИД Омана и Ирана обсудили безопасность морских коридоров
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 09:59
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Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди и глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудили на встрече в Маскате безопасность судоходства и пути снижения напряженности на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщил оманский МИД в соцсети Х.
"Министры <...> обсудили важность обеспечения безопасности морских коридоров и бесперебойного международного судоходства и торговли, а также необходимость сохранения открытыми политических и дипломатических каналов связи", - говорится в сообщении.
Стороны также подчеркнули важность продолжения ответственных дипломатических усилий и применения подходов, основанных на диалоге, общих интересах и уважении суверенитета государств.
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