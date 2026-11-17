Oman və İranın XİN başçıları dəniz dəhlizlərinin təhlükəsizliyini müzakirə ediblər
- 17 noyabr, 2026
- 10:31
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Omanın xarici işlər naziri Bədr əl-Busaidi və iranlı həmkarı Abbas Əraqçi Masqatda keçirilən görüşdə gəmiçiliyin təhlükəsizliyini və Yaxın Şərqdə gərginliyin azaldılması yollarını müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Omanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Nazirlər dəniz dəhlizlərinin təhlükəsizliyinin və fasiləsiz beynəlxalq gəmiçiliyin, ticarətin təmin edilməsinin vacibliyini, eləcə də siyasi və diplomatik əlaqə kanallarının açıq saxlanılmasının zəruriliyini müzakirə ediblər", - məlumatda qeyd olunub.
Tərəflər, həmçinin məsuliyyətli diplomatik səylərin davam etdirilməsinin və dialoqa, ümumi maraqlara, eləcə də dövlətlərin suverenliyinə hörmətə əsaslanan yanaşmaların tətbiqinin vacibliyini vurğulayıblar.