В Астаре произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Report, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 Раман Хидаятов сбил пешехода Таира Ганбарова на участке дороги между селами Ожакеран и Ловаин.

Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.