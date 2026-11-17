В трех районах Баку к расчистке снега привлекут технику частных компаний
- 17 ноября, 2026
- 09:54
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К уборке снега в Наримановском, Бинагадинском и Насиминском районах Баку предстоящей зимой наряду с коммунальными службами привлекут спецтехнику муниципалитетов, ведомств и частных компаний, а на местах сформируют резервы соли и инвентаря.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, соответствующие решения приняты на оперативных совещаниях по подготовке к зимнему сезону с участием руководства районов, коммунальных и образовательных структур, а также представителей бизнеса.
По итогам заседаний между профильными структурами распределены зоны ответственности и даны конкретные поручения.
Коммунальная спецтехника переведена в режим полной готовности, профильным ведомствам поручено заранее обеспечить достаточный запас противогололедных материалов и инвентаря.
Руководителям объектов общепита и частных предприятий рекомендовано в снежные дни оперативно расчищать прилегающие к их объектам территории.