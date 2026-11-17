К уборке снега в Наримановском, Бинагадинском и Насиминском районах Баку предстоящей зимой наряду с коммунальными службами привлекут спецтехнику муниципалитетов, ведомств и частных компаний, а на местах сформируют резервы соли и инвентаря.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, соответствующие решения приняты на оперативных совещаниях по подготовке к зимнему сезону с участием руководства районов, коммунальных и образовательных структур, а также представителей бизнеса.

По итогам заседаний между профильными структурами распределены зоны ответственности и даны конкретные поручения.

Коммунальная спецтехника переведена в режим полной готовности, профильным ведомствам поручено заранее обеспечить достаточный запас противогололедных материалов и инвентаря.

Руководителям объектов общепита и частных предприятий рекомендовано в снежные дни оперативно расчищать прилегающие к их объектам территории.