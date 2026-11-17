В Финляндии сегодня проведут тестирование новой системы оповещения об опасности FI-Alert – тестовое сообщение поступит на все мобильные телефоны, поддерживающие 4G и 5G и находящиеся в зоне действия сети.

Как передает Report, об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

В Финляндии внедряют новую систему оповещения под названием FI-Alert для предупреждения населения об аварии, экологической опасности или другой серьезной угрозе. Сообщение не приходит через мессенджеры, а является самостоятельным уведомлением.

В службе спасения сообщают, что в это время на телефон поступит предупреждение. В отличие от реальной ситуации, первое тестовое сообщение не будет сопровождаться характерным для опасности длинным сигналом тревоги, а телефон будет использовать звук уведомления или вибрацию в соответствии с собственными настройками.

Систему одновременно тестируют в мобильном приложении 112 Suomi, на радио и на телевидении.