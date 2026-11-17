В Финляндии тестируют новую систему оповещения об опасности FI-Alert
- 17 ноября, 2026
- 10:25
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В Финляндии сегодня проведут тестирование новой системы оповещения об опасности FI-Alert – тестовое сообщение поступит на все мобильные телефоны, поддерживающие 4G и 5G и находящиеся в зоне действия сети.
Как передает Report, об этом пишет издание Helsingin Sanomat.
В Финляндии внедряют новую систему оповещения под названием FI-Alert для предупреждения населения об аварии, экологической опасности или другой серьезной угрозе. Сообщение не приходит через мессенджеры, а является самостоятельным уведомлением.
В службе спасения сообщают, что в это время на телефон поступит предупреждение. В отличие от реальной ситуации, первое тестовое сообщение не будет сопровождаться характерным для опасности длинным сигналом тревоги, а телефон будет использовать звук уведомления или вибрацию в соответствии с собственными настройками.
Систему одновременно тестируют в мобильном приложении 112 Suomi, на радио и на телевидении.