Вблизи границы с Румынией зафиксировали 11 воздушных целей, в связи с чем ВВС страны подняли два истребителя F-16.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на сообщение Министерства нацобороны Румынии.

"В ночь с 16 ноября на 17 ноября, радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила четыре воздушные цели примерно в 4 километрах к востоку от города Вылкове (Украина), а затем семь целей примерно в 10 километрах к северо-востоку от города Измаил (Украина), недалеко от границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы ​​в Фетешти", - сказано в сообщении.

Национальный центр военного командования (центр) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по оповещению населения северной части округа Тулсеа, и было отправлено сообщение RO-Alert.

В ведомстве отметили, что несанкционированных вторжений в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.