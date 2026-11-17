В январе–сентябре 2026 года в Азербайджане произошло 838 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 500 и получили ранения 640 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, число ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 7,4%, а количество пострадавших - на 9,8%, до 1 140 человек.

По данным, 82,9% аварий произошли в населенных пунктах. В них погибли 345 человек (-2,3%), 591 получил ранения (-16,5%).

На выходные дни пришлось 34% всех аварий за указанный период.