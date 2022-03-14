Системы страхования "Зеленая карта" Азербайджана и Турции интегрируются

Сегодня в Баку состоялась церемония подписания протокола о сотрудничестве по интеграции систем "Зеленая карта" между Бюро обязательного страхования (CIB) и Бюро автогрузоперевозок Турции. Как сообщает Report, подписанный протокол о сотрудничестве

Сегодня в Баку состоялась церемония подписания протокола о сотрудничестве по интеграции систем "Зеленая карта" между Бюро обязательного страхования (CIB) и Бюро автогрузоперевозок Турции.

Как сообщает Report, подписанный протокол о сотрудничестве направлен на обеспечение партнерства и взаимного сотрудничества в области системы "Зеленая карта".

Согласно документу, на пограничных пунктах Турции и Азербайджана можно будет проверить действительность "Зеленых карт" обеих стран с использованием цифровых технологий. Стороны будут обмениваться информацией в соответствии с требованиями соответствующего законодательства и оказывать необходимую помощь таможенным пунктам по информации о "Зеленой карте".

Интеграция электронных систем между сторонами послужит моделью для других стран-участниц, присоединяющихся к системе "Зеленая карта", а также позволит обеспечить цифровую систему контроля. Работа по интеграции между двумя учреждениями является важной в плане борьбы с продажей поддельных договоров "Зеленой карты". Действительность "Зеленой карты" можно будет проверить в электронной системе при въезде зарегистрированных в Азербайджане автомобилей на таможенные посты Турции и при въезде зарегистрированных в Турции автомобилей на таможенные посты Азербайджана. Это, в свою очередь, позволит предотвратить въезд в страну с поддельным страховым сертификатом "Зеленая карта".

Интеграция между Азербайджаном и Турцией, инициированная Бюро обязательного страхования, является первым опытом Международного совета бюро.