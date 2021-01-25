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Сирия вводит в оборот купюру с барельефом разрушенного храма в Пальмире

Сирия вводит в оборот купюру с барельефом разрушенного храма в Пальмире Номинал банкноты составляет 5 000 сирийских фунтов
Финансы
25 января 2021 г. 14:42
Сирия вводит в оборот купюру с барельефом разрушенного храма в Пальмире

Центральный банк Сирии заявил о вводе в оборот новой банкноты номиналом в 5 000 сирийских фунтов, на которой изображены сирийский солдат и барельеф храма в Пальмире, разрушенного террористами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ЦБ Сирии в пресс-релизе в Facebook сообщил, что ввод новой банкноты обусловлен «изменениями в экономике и необходимостью удовлетворить запросы рынка». Банкнота обладает несколькими степенями защиты, утверждает банк.

На аверсе банкноты в 5 000 фунтов (около 4 долларов США по курсу ЦБ Сирии) изображен сирийский солдат, отдающий честь флагу САР. На реверсе изображен, согласно сообщению ЦБ, «барельеф из храма Баалшамин в Пальмире с солнцем, орлом и веткой оливы». Храм II в. н. э. был уничтожен в 2015 году боевиками «Исламского государства».

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